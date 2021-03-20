Власти Японии допустят на Олимпиаду не более 90 тысяч иностранцев

В Японии власти рассчитывают, что общее число иностранных участников на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, включая спортсменов, их тренеров и прессы, не превысит 90 тысяч человек из-за распространения COVID-19 в стране, передает Sankei Shimbun.

Как предполагается, в страну для участия в соревнованиях прибудут около 15 тыс. атлетов. Остальные 75 тыс. человек — это тренеры, судьи, иностранные журналисты и представители спонсоров.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии ее перенесли на 2021 год. Планируется, что соревнования состоятся с 23 июля по 8 августа.

| 2021-03-20T09:29:21+04:00 20 марта 2021, 09:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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