Центральные власти Афганистана уверены, что смогут не допустить силового захвата власти движением «Талибан». Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай по итогам заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране.

«Мы уверены в способности наших вооруженных сил сделать это», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат добавил, что у правительства Афганистана есть план по обеспечению безопасности до конца года. Кабул также взаимодействует с местными общинами, чтобы получить их поддержку в борьбе с талибами.

Исхакзай при этом указал, что неверно говорить о гражданской войне в Афганистане. Правительство, по его словам, защищается от мятежников, на стороне которых воюют международные террористы. «Существует опасность, что Афганистан снова станет безопасной гаванью для террористов, если этого не предотвратить», — добавил он. (ТАСС)