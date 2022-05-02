Украина получила грант в размере €495 млн от Австрии, Норвегии и США, сообщил в понедельник министр финансов Сергей Марченко.

«Бюджет Украины получил очередную часть грантовых средств от доноров Всемирного банка в рамках второй кредитной политики развития в программе восстановления экономики Украины. А именно грант в размере €495 млн. Это средства из США, Норвегии и Австрии», — написал министр в Facebook.

По словам главы Минфина, в ближайшее время «готовится очередная грантовая поддержка от США в размере $500 млн».

В апреле киевские власти заявили, что их потребности в финансовой помощи составляют около $5 млрд ежемесячно.