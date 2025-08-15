Приблизительно 1,6 млн мигрантов, нелегально проживавших на территории США, покинули территорию страны с начала второго президентского срока действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в социальной сети X.

«Менее чем за 200 дней Соединенные Штаты покинули 1,6 млн нелегальных иммигрантов. Это колоссально», — написала она.

Ноэм отметила, что это привело к сокращению нагрузки на американские учебные заведения и медицинские учреждения, позволило сохранить за гражданами возможность получать больше рабочих мест, а также ознаменовало собой «более безопасные улицы».