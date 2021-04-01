Власти США считают Китай «ведущим правонарушителем» за подход к экономике и торговле

Соединенные Штаты считают Китай «ведущим мировым правонарушителем» за его определяемый государством подход к ведению торговли и экономическим вопросам. Такие оценки содержатся в распространенном в среду докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

«Определяемый государством подход Китая к экономике и торговле делает его ведущим мировым правонарушителем в деле создания внеэкономических возможностей, о чем свидетельствует серьезная и сохраняющаяся ситуация с избытком мощностей в ряде отраслей промышленности, включая, в частности, металлургическую, алюминиевую и гелиоэнергетику», — утверждают авторы доклада. По их версии, «Китай также находится на пути к созданию серьезных избыточных мощностей в других отраслях промышленности, реализуя такие программы, как «Сделано в Китае — 2025». США «продолжат свои двусторонние и многосторонние усилия по противодействию этой вредной торговой практикой», говорится в 570-страничном документе. КНР в нем посвящено 30 страниц, больше только у Евросоюза — 52.