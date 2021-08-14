Нынешний уровень охвата жителей Швейцарии прививками от коронавируса — около 50% населения — не защитит страну от новой волны COVID-19. Следует расширить вакцинацию в первую очередь среди людей моложе 50 лет, поскольку доля вакцинированных в этой возрастной группе меньше, чем среди людей более старшего возраста, заявил в субботу в интервью газете Sudostschweiz министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения.

Он дал отрицательный ответ на вопрос о том, достаточно ли нынешнего уровня вакцинации, составляющего около половины населения страны, чтобы предотвратить следующую волну пандемии. «Нет, — заявил Берсе. — Придет следующая волна».

Как считает министр, новая волна пандемии в Швейцарии будет отличаться от предыдущей, выпавшей на весну, поскольку теперь «самые уязвимые слои населения, в том числе старшее поколение, хорошо вакцинированы»: уровень иммунизации в этой группе составляет сейчас более 80%. В целом же, по словам Берсе, важно продолжать в стране прививочную кампанию, чтобы «было вакцинировано значительно больше людей, особенно среди тех, кто моложе 50 лет».