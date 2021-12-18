Администрация президента Молдовы не имеет отношения к призывам объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдовского лидера Сорину Штефырцэ.

Она отметила, что данные высказывания отражают лишь личную позицию председателя комиссии по вопросам помилования в администрации главы государства Иона Гузуна, который ранее призывал в соцсетях объявить Васнецова персоной нон грата. Штефырцэ уточнила, что его заявления никак не связаны с позицией администрации главы Молдовы.

12 декабря во время голосования главой Приднестровья был переизбран Красносельский. На его инаугурации присутствовал Васнецов, что вызывало возмущение со стороны антироссийски настроенных молдавских политиков. В связи с этим Гузун написал в Facebook о необходимости принять «формальное решение» о признании посла персоной нон грата (aif.ru)