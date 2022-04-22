Власти Гондураса передали сотрудникам Управления по борьбе с наркотиками США бывшего президента республики Хуана Орландо Эрнандеса.
Решение об экстрадиции политика в США было принято 29 марта.
Процедура прошла на авиабазе имени Эрнана Акосты на юге Тегусигальпы, куда экс-главу республики доставили при сопровождении полицейского спецназа. Оттуда на самолете Управления по борьбе с наркотиками США доставлен в Нью-Йорк. Его дело будет рассматриваться в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка.
Федеральная прокуратура США обвиняет Эрнандеса в организации контрабанды наркотиков.
Представители министерства иностранных дел Гондураса сообщили 15 февраля, что посольство США потребовало ареста Эрнандеса, и запрос был направлен в Верховный суд страны.
Верховный суд Гондураса 29 марта добрил экстрадицию Эрнандеса в США.
Брат Эрнандеса, Хуан Антонио Тони Эрнандес, также был приговорен к пожизненному заключению в марте 2021 года по делу о контрабанде наркотиков и оружия в США.
В прошлом году в США Хуан Антонио Эрнандес, брат политика, был приговорен к пожизненному заключению за наркоторговлю. (Агентство Анадолу)