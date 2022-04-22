Власти Гондураса передали сотрудникам Управления по борьбе с наркотиками США бывшего президента республики Хуана Орландо Эрнандеса.

Решение об экстрадиции политика в США было принято 29 марта.

Процедура прошла на авиабазе имени Эрнана Акосты на юге Тегусигальпы, куда экс-главу республики доставили при сопровождении полицейского спецназа. Оттуда на самолете Управления по борьбе с наркотиками США доставлен в Нью-Йорк. Его дело будет рассматриваться в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка.

Федеральная прокуратура США обвиняет Эрнандеса в организации контрабанды наркотиков.

Представители министерства иностранных дел Гондураса сообщили 15 февраля, что посольство США потребовало ареста Эрнандеса, и запрос был направлен в Верховный суд страны.

Верховный суд Гондураса 29 марта добрил экстрадицию Эрнандеса в США.

Брат Эрнандеса, Хуан Антонио Тони Эрнандес, также был приговорен к пожизненному заключению в марте 2021 года по делу о контрабанде наркотиков и оружия в США.

В прошлом году в США Хуан Антонио Эрнандес, брат политика, был приговорен к пожизненному заключению за наркоторговлю.​​​ (Агентство Анадолу)