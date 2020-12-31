Власти Дели объявили о введении ночного комендантского часа 31 декабря и 1 января

«Все новогодние праздничные мероприятия, собрания и встречи в общественных местах не разрешаются с 23:00 31 декабря до 06:00 1 января и с 23:00 1 января до 06:00 2 января», — говорится в сообщении.

Как указывает столичное правительство, это решение объясняется тем, что празднование Нового года в общественных местах «представляет значительную угрозу распространения вируса» и может свести на нет все успехи, достигнутые в борьбе с пандемией.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии составляет 10 266 674, в Дели заболели 624 795 человек.(ТАСС)