Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в эфире радиостанции FiveAA, что правительство ограничит внутренние цены на уголь и газ с 7 декабря.

По словам премьер-министра, вопрос ограничения цен обсудят на заседании национального кабинета в среду.

«Если правительство не будет действовать сейчас, стоимость электроэнергии значительно возрастет как для домашних хозяйств, так и для предприятий. Люди и предприятия полагаются на газ, и важно, чтобы цена на него была разумной», — подчеркнул Альбанезе.

Он назвал неприемлемым положение, когда одни компании закрываются из-за высоких цен на энергоносители, а другие в это время получают сверхприбыль.