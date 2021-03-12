Владельцам частных домов вновь пообещали право собственности

В текущем году оформление незарегистрированного жилья может перейти в активную фазу. И хотя работу в этом русле планировалось завершить еще в апреле минувшего года, пандемия коронавируса помешала этим планам.

Текущий год обещает значительные подвижки в этой работе, сообщил эксперт, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов. Процесс разработки процедур регистрации незарегистрированных домов, инвентаризация которых была начата несколько лет назад, заметно оживится.

Сама по себе подготовка концепции документирования незарегистрированного жилья с последующим оформлением таких домов имеет серьезное экономическое значение, настаивает Байрамов. По предварительным оценкам, в Азербайджане насчитывается до 500 тыс. недокументированных жилых построек и 400 тыс. из них находятся в Баку и его окрестностях.

«По нашим оценкам, до 60 тыс. зданий без документов расположены в опасных или неподлежащих для жилого строительства территориях. В основном это дома, построенные под нефтяными вышками, высоковольтными линиями электропередач, в районах, близких к газовым коммуникациям. При этом часть домов отстроена на сельскохозяйственных землях, где строительство жилья запрещено законом», — сказал он.

Что касается построек на сельскохозяйственных землях, то если жилые дома массово отстроены на одном таком участке, целевое назначение таких земель было бы целесообразно изменить. А вот если домов на таких угодьях немного, в данном случае вопрос можно рассматривать и решать отдельно. При этом, если дома расположены под высоковольтными линиями электропередач и есть возможность проложить ЛЭП под землей, то проблем с документированием может не возникнуть вовсе.

В этой связи, считает Байрамов, было бы весьма продуктивно воспользоваться российской моделью документирования. Владельцы незарегистрированного жилья могут получить право собственности за относительно низкую государственную пошлину. Это также важно с точки зрения увеличения налоговых платежей, заметил он.

Заметим, что регистрация домов, возведенных в предыдущие годы без документов, началась в соответствии с поручением, которое было дано муниципалитетам в конце прошлого года. Всю работу предусматривалось завершить и представить в Администрацию Президента еще весной минувшего года. Для этого была составлена анкета из 26-ти пунктов. В нее вошли вопросы, касающиеся адреса земельного участка и дома, площади застройки, высоты и количества этажей, обеспечения коммуникациями и пр.

Анкета также включает заключения местной экспертной комиссии и Государственного комитета по имущественным вопросам, подписи членов местной экспертной комиссии, роспись владельца дома и земельного участка, а также дату заполнения формы. А главное, вся эта работа предполагает непосредственный опрос владельцев домов и пр. моменты, недопустимые во время строгих карантинных мер. Словом, не удивительно, что процесс остановился, не успев даже начаться.

В свою очередь эксперт Эльнур Фарзалиев указал в беседе с # на необходимость ускорить процесс учета незаконной жилой недвижимости в государственном реестре. По его словам, гражданам следует выдать право владения имуществом, поскольку это простимулирует и рост поступлений в бюджет от налога на имущество. С другой стороны, приватизация недвижимого имущества связана с государственными пошлинами и тоже послужит росту фискальных бюджетных отчислений. Еще одним источником дохода для «народного кошелька» станут сборы по обязательному страхованию недвижимости, которые также простимулируют частный сектор в лице страховых компаний.

К тому же анализ поступлений, особенно по налогу на имущество, выявил сложности при сборе именно этого налога. Многие дома, отстроенные на муниципальных землях, не имеют документов. В этой связи возникают трудности при расчете, инвентаризации и налогообложении. По имеющимся усредненным данным, владельцы 500-600 тыс. частных домов все еще не получили право собственности. Упомянутые показатели анонсируют серьезную социальную проблему, а специалисты не теряют надежды, что вопрос решится теперь уже в этом году…