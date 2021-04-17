Упрощены визовые процедуры в связи с Гран-при Азербайджана-2021 Формула-1

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республики в связи с организацией и проведением Гран-при Азербайджана-2021 Формула-1.

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджанскую Республику в связи с организацией и проведением Гран-при Азербайджана-2021 Формула-1 и представившие соответствующий документ, могут получить визу в международных аэропортах Азербайджанской Республики с 1 мая по 15 июня 2021 года.

| 2021-04-17T14:54:37+04:00 17 апреля 2021, 16:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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