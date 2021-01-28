Вице-премьер Армении: «В центре обсуждения в Москве будет 4-й пункт заявления»

«Для формирования подробной повестки нужно еще провести встречу. На данный момент известно лишь, что в центре обсуждения будет 4-й пункт заявления», — отметил он.

Пункт касается восстановления коммуникаций и транспортных инфраструктур между Арменией и Азербайджаном.

Григорян считает разблокировку крайне сложной работой. По его словам, все еще остается множество вопросов, требующих дополнительных обсуждений, анализа и конкретизации. Но решение этой задачи вице-премьер Армении считает возможным.