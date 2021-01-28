Вице-премьер Армении: «В центре обсуждения в Москве будет 4-й пункт заявления»

На встрече заместителей глав правительств Азербайджана, России и Армении в Москве будет обсуждаться вопрос разблокировки коммуникаций. Об этом, как сообщает «Спутник-Армения», вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил в четверг журналистам в пантеоне «Ераблур».
Как отметил Григорян, переговоры пройдут в Москве 30 января. По его словам, пока только планируется обсудить совместное заявление трех лидеров, принятое 11 января. Более детально он пока ничего не может сказать.
«Для формирования подробной повестки нужно еще провести встречу. На данный момент известно лишь, что в центре обсуждения будет 4-й пункт заявления», — отметил он.
Пункт касается восстановления коммуникаций и транспортных инфраструктур между Арменией и Азербайджаном.
Григорян считает разблокировку крайне сложной работой. По его словам, все еще остается множество вопросов, требующих дополнительных обсуждений, анализа и конкретизации. Но решение этой задачи вице-премьер Армении считает возможным.