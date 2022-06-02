Группа ветеранов второй Карабахской войны около 10 человек сегодня провели акцию протеста перед зданием Министерства труда и социальной защиты населения, сообщает «Туран».

Их жалобы были связаны с получением инвалидности и социальных выплат. Ветераны требовали, чтобы к ним вышел министр Сахиль Бабаев и решил их проблемы.

Получив отказ ветераны, ворвались в приемную, где возник беспорядок.

В свою очередь, отдел общественных связей Минтруда подтвердил, что требование ветеранов было связано с оценкой инвалидности.

«Каждое обращение зарегистрировано и будет рассмотрено, в соответствии с результатами будут приняты меры», — заявили в Минтруда.

Тот же источник указал, что некоторые ветераны «совершили в приемном отделении противоправные действия, сломали компьютерные оборудования, входную дверь, турникет, повредили госимущество».

«В связи с этим, также будут приняты меры», — сказано в сообщении Минтруда.