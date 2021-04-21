Верховный комиссар ООН призвала США избавиться от пережитков работорговли

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в пятницу приветствовала обвинительный вердикт, вынесенный в США по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В заявлении, распространенном в среду в Женеве, она призвала американские власти «решительным образом выкорчевать» пережитки дискриминационной политики и работорговли.

«Это знаменательный вердикт», — отметила Бачелет, подчеркнув, что, «как признали присяжные, свидетельства по этому делу кристально ясны». «Любой другой результат был бы насмешкой над правосудием», — подчеркнула она.

Как считает верховный комиссар, «укоренившееся наследие дискриминационной политики, включая наследие обращения в рабство и трансатлантической торговли [рабами], а также влияние колониализма должны быть решительно выкорчеваны во имя достижения расовой справедливости и равенства». В противном случае обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда «станет всего лишь преходящим моментом», а не «поворотным пунктом», констатировала она.