Бывший комиссар испанской полиции Хосе Мануэль Вильярехо обвинил президента мадридского «Реала» Флорентино Переса в подкупе судей.

«Флорентино Перес подкупал судей ещё до того, как это начала делать «Барселона». Тот, кто осмелился осудить Флорентино, оказался бы самоубийцей. Нет ничего, что бы могло привлечь Переса к ответственности», — приводит слова Вильярехо Mundo Deportivo.

Мадридский «Реал» выступил с заявлением на фоне заявления бывшего комиссара испанской полиции.

«Президент ФК «Реал Мадрид» Флорентино Перес распорядился немедленно подать соответствующий судебный иск против экс-комиссара Вильярехо за ложные обвинения, прозвучавшие в эфире каталонской радиостанции», — сообщается в заявлении «Реала».

Напомним, вчера, 2 октября, Вильярехо заявил, что документы, необходимые для предъявления обвинений бывшему президенту «Барселоны» Сандро Роселю, были переданы ему окружением нынешнего президента каталонского клуба Жоана Лапорты. (championat.com)