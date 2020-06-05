Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса подтвердил слухи о том, что незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо укрывается в посольстве Франции, и потребовал его выдачи правосудию.
«Мы надеемся, что эти правительства (Испании и Франции — ред.) будут действовать должным образом, соблюдая законы принимающего государства, в данном случае Венесуэлы, и предадут беглецов от правосудия в руки венесуэльского правосудия», — сказал Арреаса в интервью радио Union.
По словам министра, Гуаидо является непосредственным участником «Операции Гедеон» — попытки морского вторжения с целью убийства президента Николаса Мадуро, поэтому он «обязан венесуэльскому правосудию и народу Венесуэлы».
Говоря о посольстве Испании, Арреаса указал на укрывшегося там Леопольдо Лопеса, который якобы является инициатором «Операции Гедеон». Лопес, как утверждает глава МИД, продолжает участвовать в заговоре против действующего правительства, находясь на территории испанской дипмиссии.(РИА Новости)