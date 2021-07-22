Сегодня в отношении гражданина России в суде по делам о тяжких преступлениях в Баку был вынесен приговор. Согласно приговору, гражданин России Эдуард Дубаков лишился свободы на 10 лет.

Армянские СМИ преподносят Дубакова как невинную жертву азербайджанской «тирании». Действительно, что же такого совершил Эдуард, вследствие чего получил 10 лет? Да ничего особенного. Он просто принял участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне оккупационной армии Армении. То есть, он был банальным наемником, который прибыл в Азербайджан с единственной целью: убивать.

Конечно же, Дубакову было предоставлено последнее слово. И знаете, что он сказал? — «я ни в чем не виноват». То же самое говорил и конченный маньяк Чикатило, убивший десятки людей. Мол, мы хорошие и пушистые, и мы тут ни при чем. Но вот вопрос: что же потерял гражданин России в Азербайджане в период боевых действий? Заблудился? Или пожелал ознакомиться с прелестями Карабаха?

Еще один интересный нюанс: адвокат заявил, что его подзащитный не воевал против ВС Азербайджана. И просил суд расценить это как смягчающее обстоятельство.

Это уже перебор. Дубаков не воевал против ВС Азербайджана? А что же гражданин России делал в Азербайджане с оружием в руках? Ну, конечно, он просто охотился на уток. Но эти «утки» обошлись ему дорого. Длиною в 10 лет.

Понятно, что европейские и российские «демократы», окрыленные армянскими деньгами, ринутся на защиту Эдика. Но факт остается фактом: гражданин другой страны совершал боевые действия на территории другой страны. И этому оправдания нет. Вы же не станете оправдывать террористов, которые убивают у вас дома. Или мы чего-то не понимаем…