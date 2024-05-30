Возвращение части налога на добавленную стоимость (НДС) считается важной инициативой правительства для легализации теневого оборота и мотивации граждан к безналичным платежам. Судя по динамике перехода на безнал, эта задача решается. Выгоды для населения тоже вне всяких сомнений – ведь покупателям возвращают часть потраченных денег.

По свидетельству Государственной налоговой службы, в январе-апреле текущего года азербайджанским потребителям вернули 59,2 млн манатов в рамках инновационного проекта ƏDV gerial («Верни свой НДС»), запущенного в нашей стране ровно четыре года назад – в мае 2020 года. Налоговики рапортуют о радужных подвижках – десятки миллионов вернули гражданам – физическим лицам за товары и услуги в сети розничных продаж, общественного питания и медицинских учреждениях.

Примечательно, что возмещение этого налога в сфере купли-продажи недвижимости составило всего 6,5 млн манатов.

Уместно напомнить, что два года назад власти задействовали новые правила и условия возмещения НДС покупателям недвижимости при безналичной форме платежа. Главное в этом новшестве не только оплата безналом, но и покупка квадратных метров у строительных компаний, а значит, речь преимущественно идет о сделках в сегменте новостроек – вторичного рынка и частных домов новые правила не коснулись. Зато они обещали солидное возмещение налога безналом на счет покупателей, если последние будут обращаться к законопослушным застройщикам и оформлять все необходимые для этого процедуры на специализированном портале.

По новым правилам, сумма вычета составила 30 процентов от уплаченного 18-процентного налога. Например, если квартира стоила 100 тыс. манатов, налог на добавленную стоимость с этой суммы равен 18 тысяч манатов, а налоговый вычет в пользу покупателя – 5400 манатов. В налоговом ведомстве сообщают, что сумма возмещенного налога при покупке недвижимости в январе-апреле составила 6,5 млн манатов.

Считается, что возврат НДС благотворно отразился на статистике безналичных платежей. Поскольку сама по себе инициатива возвращать часть налога на добавленную стоимость должна посодействовать фискальной прозрачности с акцентом на общественный контроль и заставить таким образом бизнес платить налоги. Ведь если коммерсант уклоняется от налога, вернуть клиенту причитающуюся ему часть государственного сбора не получится, а значит, возмущенным покупателям надлежит обратиться в налоговую для защиты своих потребительских прав. Но именно эта часть вопроса в последнее время рождает немало споров в экспертных кругах.

Бытует мнение, что многие предприятия розничной торговой сети всячески препятствуют населению в его законном праве вернуть полагающуюся часть НДС. По словам экономиста Рауфа Гараева, часто приходится сталкиваться с низким качеством печати QR-кода, по этой причине информация с чеков не считывается, и покупатели затрудняются вернуть деньги. На такие уловки идут не только мелкие магазины, но даже крупные розничные сети. Подчас на кассовых чеках вовсе не значится НДС, а после известного правительственного решения о увеличить возвращаемый налог при оплате банковской карточкой, многие магазины оформляют безналичный платеж как наличный.

Участились жалобы покупателей на то, что им отдают при оплате товара карточкой не 17,5% НДС, как это положено с начала года, а 5% — как при наличном расчете. Оплата безналом значится на чеке как наличная, а возмещаемая сумма НДС, соответственно, меньше положенного. Кроме непосредственно чеков, существует и опосредованная проблема выгоды этого проекта для пользователей. Известно, что полученные деньги граждане в основном расходуют на оплату услуг мобильной телефонной связи, используя для этого приложение BirBank. И этим в последние годы пользуются операторы мобильной связи, фактически сокращая время подарочных бесплатных звонков. По словам абонентов, вместо заявленных минут бесплатных разговоров они получают секунды. Кроме этого, с недавнего времени сократилось и время активности мобильных номеров – мобильные операторы просят пополнить баланс уже через пятнадцать дней.

По мнению аналитиков, возмещение НДС в торговых сетях, конечно же, благое следствие государственной политики для развития безналичного оборота и борьбы с теневым рынком. Однако в условиях постоянного нарушения прав потребителей в рознице граждане теряют даже намного больше. Стремясь получить побольше прибыли, магазины становятся все более изощренными, а случаи, когда на прилавке значится одна цена, а на кассе пробивается более высокая, стали обыденными. «Пользуясь невнимательностью покупателей, кассиры пробивают лишние продукты и якобы случайно дублируют одни и те же товары, – говорит правозащитник в беседе с #. – По оценкам ССП, за год совокупные потери покупателей на таком обмане достигают 500 млн манатов».