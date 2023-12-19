Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

«Я положительно отношусь и к увеличению производства дронов и специальных подразделений. Должна быть структура управления по управлению дронами. Не советская, а очень простая, чтобы использовать быстро», — пояснил президент.

Он рассказал, что на Ставке, которая состоялась на днях, вопрос производства и поставки дронов был ключевым.

«И очень не нравится, что логистически у нас сохраняется бюрократический советский процесс, когда 26000 дронов лежали на складе и не доехали до фронта Было очень громко на Ставке, но не может быть таких проблем. Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами», — подчеркнул Зеленский.

В то же время он отметил, что Украина побореТ логистику, и в следующем году военные смогут получить миллион отечественных дронов.

«Мы поборем логистику. Будут получать наши воины в бригады отечественные дроны. Относительно производства, миллион дронов в следующем году мы произведем», — сказал он.