«Великобритания выделила Азербайджану 500 000 фунтов стерлингов для поддержки деятельности по разминированию на освобожденных территориях». Об этом говорится в сообщении посольства Соединенного Королевства в Баку.

Как отмечено в документе, Великобритания прилагает усилия для превращения региона в более безопасное место для людей, обеспечения стабильности, и дополнительно выделила 500 000 фунтов стерлингов для поддержки деятельности по разминированию в регионе».

Это отмечено и в публикации на странице в Twitter посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Шарпа.

«Мы продолжаем работать вместе для мира в регионе. Министерство иностранных дел Великобритании объявило о выделении дополнительных средств в размере 500 000 фунтов стерлингов для деятельности по разминированию в регионе. Я верю, что эти средства помогут Агентству по разминированию Азербайджана снизить риски для гражданского населения, что позволит людям строить жизнь на освобожденных территориях», — говорится в публикации дипломата.