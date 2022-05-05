Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится со своим японским коллегой Фумио Кисидой в Лондоне, где они, как ожидается, обсудят возможности азиатских стран диверсифицировать поставки нефти, чтобы снизить энергетическую зависимость от российских энергоносителей. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Оба лидера также намерены обсудить новый военный пакт о совместном сотрудничестве в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Ожидается, что двусторонние встречи будут посвящены незаконному вторжению России на Украину и тому, как международные альянсы могут продолжать оказывать максимальное давление на режим президента Путина», — говорится в заявлении правительства Великобритании.