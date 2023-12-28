Нефтяная промышленность России, которая вместе с газом обеспечивает более 20% национального ВВП и больше половины всех экспортных доходов экономики, оказалась в беспрецедентной в своей истории зависимости от двух стран-покупателей.

В Индию и Китай сейчас уходит до 90% российского экспорта нефти и нефтепродуктов, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» курирующий энергетику вице-премьер Александр Новак. До войны российскую нефть закупали десятки стран. Почти половина экспорта уходила в Европу, напомнил Новак. Но эмбарго ЕС, вступившее в силу в конце 2022 года, лишило российских нефтяников почти всех крупнейших клиентов.

По итогам текущего года в Европу будет поставлено «не более 4-5%» российской нефти, сказал Новак: «И здесь идет речь только о тех оставшихся объемах, которые поставляются в результате тех исключений, которые Евросоюз сделал для некоторых стран, таких как Венгрия, Словакия, Чехия, по поставкам нефти по «Дружбе»».

По данным Bloomberg, на конец ноября Индия и Китай закупали в России около 3 млн баррелей в день, а летом поставки достигали 3,5 млн баррелей — исторического рекорда, хотя до войны в Китай уходило лишь 500-600 тысяч баррелей ежедневно, а экспорт в Индию отсутствовал вовсе.

Кроме этих двух стран, морем нефть из РФ поставляется еще лишь в два государства — это Турция, закупающая примерно 400 тысяч баррелей в сутки, и Болгария, импортирующая сырье для НПЗ «Лукойла» в Бургасе. Эти потоки остановятся в марте 2024 года — соответствующий закон принял болгарский парламент. (moscowtimes.ru)