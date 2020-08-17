Великобритания готова ввести санкции против ответственных за насилие в Беларуси

Великобритания не признает итоги президентских выборов в Беларуси и вместе с партнерами готова применять санкции против тех, кто несет ответственность за применение насилия против участников протестов в стране. Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба, распространенном его ведомством в понедельник.

«Мир с ужасом наблюдал насилие, применявшееся властями Беларуси для подавления мирных протестов, последовавших после этих сфальсифицированных президентских выборов. Соединенное Королевство не признает их результаты. Нам срочно нужно силами ОБСЕ провести расследование нарушений, которые сделали выборы нечестными, а также последовавших после них жутких репрессий. Соединенное Королевство будет вместе со своими международными партнерами работать над тем, чтобы ввести санкции против тех, кто несет за это ответственность, и призвать к ответу власти Беларуси», — сказал Рааб.(ТАСС)