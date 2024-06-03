Россия ввела санкции в отношении некоторых политиков, журналистов и экспертов Великобритании, «ответственных за антироссийскую деятельность».

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании, — указали в дипведомстве. — Среди них местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране».

Как заявили в МИД РФ, провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц и практические шаги Лондона по дальнейшему военному освоению Украины свидетельствуют о «неослабевающем настрое руководства Великобритании на продолжение жесткого системного противостояния» с Россией. «При этом, как и прежде, ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России играют работающие по указке властей СМИ Великобритании», — отмечается в сообщении.