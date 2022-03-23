Нынешнее поколение скорее всего не знает, а вот представители среднего и старшего поколения, которым довелось жить в эпоху социализма, прекрасно помнят и про подвиг панфиловцев, и про слова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва».

Эти слова, обращенные к солдатам, произнес пред самым боем политрук Василий Клочков в ноябре 1941 года, в самом начале Великой отечественной войны. Панфиловцы, как и все граждане СССР, воевали с фашисткой нечистью, которая пыталась завоевать Родину и превратить в рабов жителей Советского Союза. Во всяком случае, советская пропаганда (и вполне справедливо) именно так преподносила гитлеровскую интервенцию.

Но, как оказалось, у Гитлера нашлись достойные последователи, которые пытаются реализовать бредовые идеи «расширения жизненного пространства» бесноватого фюрера спустя аж 80 лет. Парадоксально, но факт: эти идеи воплотились в жизнь в нынешней России. Пережив все тяготы войны 1941-1945 годов, преемник СССР – Россия — сама стала интервентом, вторгшимся в Украину.

Я неспроста вспомнил слова Клочкова. К сожалению, сегодня они должны звучать иначе: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Путин».

То, что сегодня происходит в Украине – известно всем. Даже россиянам, которые поддерживают своего президента в этой безбашенной военной авантюре. И даже не задумываются о том, что война в Украине, которую Москва называет «специальной военной операцией», списана с лекал фашистской Германии. Гитлер также называл войну против СССР помощью угнетенным народам СССР. Борьбой против «коммунистической чумы».

Вполне естественно, что столь «благородные» помыслы, обернувшиеся гибелью миллионов людей, преданы анафеме. Но сегодня «благодушный и демократичный» Путин говорит и делает то же самое. И большинство россиян поддерживает его в этом «благородном» деле. После всех событий, которые происходят в Украине, бесы сомнения закрались в мою душу: а точно Гитлер напал на СССР, а не наоборот? Или же он просто защищался, нанеся превентивный удар по Сталину, как сегодня Путин опередил Зеленского? Как говорил сам ВВП, Украина собиралась напасть на… Россию.

Неоспорим тот факт, что российские журналисты, особенно подвизавшиеся на телевизионном поприще, прилагают все усилия, чтобы подлить масла в огонь войны. Дело дошло до того, что российская пропаганда угрожает Европе не просто войной, а ядерной войной. И все потому, что Запад не захотел в очередной раз закрыть глаза на «шалости русского медведя».

Западный мир промолчал, когда Россия нагло вторглась в Грузию в августе 2008 года. Он был нем и тогда, когда в 2014 году Россия аннексировала Крым (ничто не напоминает с Судетами в 1938 году?). Цивилизованный мир наивно считал, что Первопрестольная на этом утихомирится, но не тут-то было. Как говорится, аппетит приходит во время еды. И аппетит «русского медведя» вне зависимости от времени года увеличился настолько, что ему захотелось «украинского сала».

Вернемся к ядерной боеголовке, которым сегодня размахивает российский агитпроп. Мы не раз писали о том, что Украина – не конечная цель имперских амбиций Путина. И это был не прогноз, а логический вывод из действий и заявлений российского политического истеблишмента. И вот очередное подтверждение. Российская пропаганда переходит к прямым угрозам Эстонии и другим странам Балтии. Так, российский политолог Сергей Михеев в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» резко высказался насчет вмешательства НАТО в войну в Украине. Дошло до угроз ядерной войной. Ведущий же согласился с гостем. «Европе надо передать простую вещь — вы получите ядерный удар, в случае, если вы соберетесь там какой-нибудь миротворческий контингент НАТО создать, его куда-то там вводить и прочее. Это будет ядерная война», — заявил Михеев.

Ведущий Владимир Соловьев согласился с гостем своей программы и добавил, что это было уже сказано французским журналистам. «Храбрые поляки, от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего, храбрые немцы, храбрые эстонцы, храбрые прибалты…» — продолжил угрозы политолог.

Михеев также призвал сделать сухопутный коридор через страны Балтии, чтобы соединить Калининград с остальной Россией, потому что «Литва и Польша ведут себя слишком нагло и не понимают, что с ними можно разобраться быстрее, чем с Украиной».

Понятно, что какой-то политолог средней руки не осмелился бы высказывать подобные мысли вслух, не будь величайшего соизволения «сверху». Но в данном случае важен другой вопрос: блефует ли Путин или он на самом деле может решиться на безрассудный шаг планетарного масштаба?

Ход событий показывает, что исключать нельзя ничего. Помните эпизод из фильма «Семнадцать мгновений весны», когда пьяный генерал вермахта говорит Штирлицу: «Я верю в перспективу. В перспективу скорой гибели. Всех нас, скопом. Это не страшно, поверьте, когда все вместе». Так что, 73 процентам россиян стоит еще раз просмотреть, если не весь фильм, то хотя бы этот эпизод…