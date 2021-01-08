Ведущие сотрудники Совета нацбезопасности США ушли в отставку

Как сообщили источники, в четверг американский совбез покинули старший директор по связям с Африкой Эрин Уолш, старший директор по оборонной политике Марк Вандрофф, старший директор по оружию массового поражения Энтони Руджерро и старший директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Роб Гринуэй.