Ведется расследование по факту произошедшего сегодня около 16:30 взрыва противопехотной мины на неразминированном участке в направлении дороги Физули-Агдам, проходящей через освобожденное село Юсифджанлы Агдамского района.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате взрыва получили ранения различной степени тяжести житель Шамкирского района Алиев Рамин Амир оглы, 1989 года рождения, и житель Агстафинского района Наджафов Парвиз Созалы оглы, 1986 года рождения.

Пострадавшие были вывезены из опасной зоны сотрудниками органов внутренних дел и помещены в Бардинскую районную центральную больницу.

Оба пострадавших являются сотрудниками дорожно-строительной компании. Инцидент произошел за пределами обозначенного маршрута.