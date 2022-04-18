В Кремле уже признали, что Россия проиграла развязанную против Украины войну, которую там называют «спецоперацией». Сейчас российские оккупанты решают, каким образом подвести россиян к осознанию данного факта и как назвать провал «второй армии мира».

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, опубликованном в YouTube. По словам Арестовича, вероятнее всего, российских обывателей будут убеждать в том, что Россия решила не соревноваться с НАТО, чтобы не доводить человечество до ядерной войны, передает Обозреватель.

«На второй день после затопления крейсера «Москва», то есть, на 51-е сутки российского вторжения в Украину, мы можем говорить, что войну Россия проиграла. Вопрос сейчас в оформлении поражения Путина», – рассказал Арестович.

Он обратил внимание на то, что российское командование в очередной раз снизило планку целей спецоперации в Украине, что оно делает после каждого громкого провала.

«Что остается Путину? Нанести тактический ядерный удар? После этого Западу придется договариваться с Китаем об устранении маньяка, который держит в заложниках весь мир. Поэтому здесь тупик. Еще один вариант: проиграть НАТО, а не украинцам, потому что это для России страшный позор. Для этого Путину необходима постоянная эскалация и прямые столкновения с НАТО, чтобы можно было сказать своему народу: вы же не хотите войны с НАТО?», – пояснил Арестович.

Таким образом, как пояснил советник, Путин сможет объяснить россиянам, что он остановил кровавую вакханалию, угрозу ядерной войны, а НАТО и разумные политики надавили на украинцев и прекратили войну.

Насколько близка к реальности эта картина, представленная известным политологом? В нее, конечно, хочется верить.

Своей оценкой в этой связи поделился с # Микола Польовый, доктор политических наук, профессор кафедры политологии и государственного управления Донецкого национального университета имени Василя Cтуса (Винница):

— Хотелось бы уточнить, что, возможно, в Кремле понимают, что пока проигрывают войну, но уж точно еще не признавали этого. И, конечно, признать поражение в войне с Украиной – дело для нынешнего руководства Кремля невозможное.

В то же время текущий перевес в войне украинских вооруженных сил, к сожалению, не означает уже свершившейся победы Украины. Полагаю, что изложенная Арестовичем картина несколько более оптимистична, чем реальное положение дел.

Российские войска все так же перегруппировываются и накапливаются как у восточной границы Украины, так и на пока еще оккупированных территориях. Очевидно, что они готовятся к наступлению на Донбассе, причем среди наиболее смелых их целей называется захват города Днепр. Если учесть при этом, что, вероятнее всего, информация о ходе военных действий доносится до Путина в приукрашенном виде, то пока не стоит ожидать от него размышлений в парадигме «как лучше подать свое поражение». Полагаю, правдоподобнее ожидать от Кремля линии размышлений о достижении Россией хоть какой-нибудь, хотя бы символической, победы над Украиной. Необходимость в такой символической победе многократно усилилась после успешного потопления украинскими ракетами флагманского крейсера «Москва». Есть предположения, что возобновившаяся подготовка нескольких российских частей к десанту также связана с попыткой одержать такую символическую победу – либо захватить Одессу, либо хотя бы окончательно подавить сопротивление защитников Мариуполя. Второе выглядит гораздо более реалистичным. Достижение хотя бы одной и хотя бы символической победы будет достаточным для того, чтобы подать ее россиянам как истинную победу. Если российская пропаганда смогла подать своему населению отступление российских войск из-под Киева как жест доброй воли на переговорах, то она с таким же успехом сможет подать откат войск хоть и со всей оккупированной территории. Однако теперь становится явной еще одна причина, по которой российским войскам крайне опасно освобождать временно оккупированные территории Украины – выясняется, что практически на всех захваченных российской армией и освобожденных к этому моменту территориях Украины российские войска совершали преступления против человечности и каждое освобожденное украинской армией село добавляет сведения о все новых жертвах среди мирного населения, которые собираются для неминуемого международного суда над российскими военными преступниками. Буквально сегодня появилось сообщение о том, что в одном из освобожденных сел недалеко от города Сумы были обнаружены забытые оккупантами ампулы с химическим оружием – в частности, зарином. По сравнению с уже совершёнными преступлениями обнаружение пока еще неиспользованного российской армией в этой части Украины запрещенного химического оружия можно причислить к детским шалостям, но очевидно, что и сведения о его обнаружении также будут приобщены к делам международного суда.

В описанных выше условиях с точки зрения нормального человека, каким является Арестович, наилучшей стратегией для России было бы немедленное прекращение военных действий и демонстрация вселенского миролюбия Путина, «который предотвратил мировую ядерную войну». Это, в частности, позволило бы российской армии избавиться от значительной части жертв своих преступлений в Мариуполе и на остальной пока оккупированной территории. Известно, что российские войска привезли не менее 13 мобильных крематориев в Мариуполь и теперь спешно уничтожают тела убитых во время обстрелов и бомбардировок мирных жителей.

В это же время непрекращающиеся, почти ежедневные, обстрелы и взрывы в Белгородской области России, приписываемые пропагандой украинским войскам, наоборот, готовят почву для объявления всеобщей мобилизации в России, поскольку, как заявляют российские пропагандисты, Украина совершает агрессивные действия в отношении РФ и «пытается развязать войну» (и вот тут Арестович, конечно, прав – по версии российской пропаганды, Украину натравливает на Россию злобный Запад, желающий погубить Россию чужими руками). Конечно, при взгляде с Украины такие высказывания на 53-м дне войны России против Украины выглядят шизофренически, но ведь в своем информационном пузыре значительная часть россиян живет в «мирном времени», когда где-то там проводится «спецоперация». Не обязательно, что всеобщая мобилизация будет объявлена, но очевидно, что формальный повод для нее уже заготовлен.

Можно не сомневаться, что при сложившихся условиях военных действий Украина сможет как минимум окончательно остановить российские войска и, в конечном итоге, победить их. Однако отсутствие шагов даже к возобновлению переговоров со стороны России и перемещение российских войск свидетельствуют о том, что российское руководство надеется на более выгодные для себя условия мира, достичь которые оно может только путем «повышения ставок» в войне, что означает все повышающуюся угрозу или масштабного наступления российской армии на территории Луганской, Донецкой и Херсонской областей, к которому украинские войска готовы, или применения Россией химического или ядерного оружия, к которому вряд ли готов весь мир. В этих условиях весь мир и в первую очередь Украина заинтересованы в скорейшем экономическом ослаблении России до уровня невозможности осуществления ею военных действий.

Более того, следует признать, что и после ослабления России до уровня, достаточного для остановки вооруженного вторжения и вытеснения оккупанта со всей территории Украины в международно признанных границах, включая Крым, все так же будет сохраняться потенциальная возможность применения Россией ядерного оружия.

В связи с этой угрозой стоит отметить, что наиболее популярным и в Украине, и в странах Запада является мнение о том, что целостная Россия несет намного меньшую ядерную угрозу миру, нежели распавшаяся на несколько де-факто ядерных государств в результате центробежных тенденций. Основным аргументом здесь вот уже более 30 лет после распада СССР является убеждение в том, что отдельные государства на месте Российской Федерации станут потенциальными источниками бесконтрольного распространения ядерного оружия. Это убеждение обросло за 30 лет большим объемом разнообразной аргументации, сводящейся к тезису о том, что пусть лучше будет один распорядитель атомного оружия, пусть даже кровавый и авторитарный, но предсказуемый и договороспособный, нежели несколько еще неизвестно каких царьков. Именно это убеждение является важным ограничителем режима антироссийских санкций, поскольку преследуется цель ни в коем случае не стимулировать санкционным давлением сепаратистские тенденции в России. Очевидно, что это усложняет и разработку, и применение санкций и тем самым способствует продлению войны в Украине. Однако следует отметить, что подобный подход, кроме увеличения длительности страданий украинского народа, наглядно демонстрирует свою ущербность и застарелость – сегодня уже мало кто способен назвать Путина договороспособным и предсказуемым. И, таким образом, Западу остается уповать на некую форму дворцового переворота, который сместил бы Путина и поставил бы на его место другого, есть надежда, более адекватного лидера-распорядителя ядерного оружия на 1/7 части суши.

Вдумайтесь: всё цивилизованное человечество при всей имеющейся в его распоряжении интеллектуальной, финансовой, индустриальной, военной, и прочей силе, уповает на табакерку (Табакерка – предполагаемое орудие убийства нескольких русских царей во время дворцовых переворотов XVIII века. Сейчас часто используется в качестве эвфемизма для обозначения заговора с целью убийства для отстранения от власти Путина) в руках трусливых придворных и хранит надежду на то, что следующий после дворцового переворота глава страны будет более адекватным! Причем на чаше весов вот уже почти два месяца – начало мировой ядерной войны! Мое мнение пока не является мейнстримным, но я полагаю, что пример контролируемого ядерного разоружения Украины, Беларуси и Казахстана после распада СССР является достаточно убедительным аргументом в пользу того, что руководители тех государств, которые появятся в результате распада Российской Федерации, не примутся немедленно размахивать ядерной дубинкой и продавать ядерные боеголовки террористам. Да, появление нескольких новых государств с ядерным оружием на их территории приведет к денонсации существующих договоров о нераспространении ядерного оружия. Но ведь они и сейчас нарушаются – как известно Россия как минимум произвела подготовительные работы для размещения ядерного оружия в аннексированном Крыму, а как максимум уже разместила там ядерные боеголовки. Так может быть, было бы разумнее заключать новые договоры с новыми ядерными государствами, нежели прятать головы за попранным Россией существующим международным правом?

Мне представляется очевидным, что наиболее надежным способом избавления мира от угрозы развязывания ядерной войны является именно скорейшее удушение экономики России до состояния технической невозможности использовать ядерное оружие, даже если это приведет к распаду государства вследствие сепаратизма. При всей фантастичности предлагаемой цели она выглядит более контролируемой и достижимой, нежели надежда на маловероятный дворцовый переворот с непредсказуемыми последствиями.