По информации Национальной гидрометеорологической службы МЭПР на 9:00 16 июля, в стране было преимущественно без осадков.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, местами шли кратковременные дожди, была гроза.

В Ордубаде, Халтане, Тертере и Бейлагане выпало до 3 мм осадков.

В Грызе и Шахдаге наблюдался туман.

Северо-западный ветер временами усиливался в Нафталане до 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове — до 19 м/с.

По информации станции «Нефтяные камни», высота волн в море достигала 2 м.

Максимальная температура воздуха 15 июля в Баку была на 2,5 градуса выше климатической нормы. В Баку и на Апшеронском полуострове было до 37 градусов, в Нахчыванской АО — до 37 градусов, в равнинных районах — до 38 градусов, в горных районах — до 28 градусов тепла.