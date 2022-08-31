«Важно готовить население к долгосрочному и устойчивому миру».

Об этом говорится в заявлении президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля по итогам прошедшей в Брюсселе встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«ЕС готов и дальше усиливать свою поддержку на пути к долгосрочному и устойчивому миру. Евросоюз также будет продолжать настаивать на ускорении экономического развития во благо обеих стран и их населения», — отметил Ш.Мишель.