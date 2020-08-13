«Важно, чтобы вся эта история не закончилась большим прыжком Беларуси в пасть «русского медведя»

О том, какие процессы развиваются в Беларуси, какова роль России во всех этих процессах, должен ли признавать выборы Запад, и можно ли назвать происходящее процессом смены элит на постсоветском пространстве, рассказал в интервью # глава North&Eastern Europe Research Political Center Александр Сытин.

— Как вы видите развитие ситуации в Беларуси? Сможет ли действующая власть удержаться?

-Насколько я понимаю, в Беларуси ситуация неопределенная, там до сих пор происходят столкновения, приходят также сведения о том, что, якобы, силовики переходят на сторону народа. Поскольку окончательной картины нет, я не возьмусь сейчас предсказывать развитие событий. Для меня важно, чтобы вся эта история не закончилась большим прыжком Беларуси в пасть русского медведя и укреплением «союзного» государства.

Всё остальное — вопросы деспотизма, демократии, прав человека и прочее — безусловная прерогатива белорусского народа. Если Запад сохраняет уверенность в победе оппозиционных сил, тогда есть смысл сражаться до конца. Если же исходить из того, что Лукашенко удержится, так или иначе на своем посту, тогда со стороны Запада нельзя вообразить большей глупости, чем не признавать результаты выборов и тем самым толкнуть Лукашенко в объятия Кремля или, как я люблю говорить в пасть русского медведя.

-Какова роль России во всех этих событиях?

— С одной стороны, я не любитель конспирологических теорий, с другой стороны, посмотрим по развитию событий. Прежде всего, мне совершенно очевидно, что эти 33 бандита были заброшены в Беларусь Россией «на всякий случай». Огромная ошибка белорусского руководства в том, что их вернули России. Их, конечно же, надо было передать Украине, тем самым подтвердив свой суверенитет. Нельзя также исключать, что вся эта история с выступлениями организована Кремлем с тем чтобы «приструнить» Лукашенко, который со своей многовекторной политикой очевидно стал отбиваться от рук.

Понятно, что белорусам до смерти надоел их «батька», но это совершенно не повод давать России шанс на вмешательство на правах «братского народа» и союзника. А найти группу, которая обратилась бы в Кремль с просьбой навести порядок и не дать разгореться гражданской войне, для русских не проблема.

Я опасаюсь, что в условиях обострения санкционного давления Запада и полного краха минского урегулирования с Украиной, Москва вполне может пойти на агрессию в отношении Беларуси и тогда хоть и в какой-то мере призрачный суверенитет Лукашенко покажется белорусам раем по сравнению с русским «новым порядком» — одна приватизация русскими олигархами белорусских предприятий чего будет стоить. Плох он или хорош, но Лукашенко в течение десятков лет препятствовал этому процессу. Смогут ли это сделать те, кто так стремится его сменить — я не уверен.

-Можно ли считать, что сейчас на постсоветском пространстве запущен процесс смены элиты? Это естественный процесс или же управляемый внешними игроками?

-Я абсолютно убежден в том, что процесс смены постсоветских элит носит естественный характер, в том числе и по причине естественного вымирания носителей власти и появления поколения, которое не является носителем совкового менталитета и всякой бредятины, типа братских народов и их исторического единства. Однако этот процесс затягивается.

Если в Беларуси одержат верх оппозиционные силы, то мы станем свидетелями ее относительно быстрой интеграции в ЕС и НАТО: в республике отсутствует коррупция и какие-либо территориальные споры, в ней нет разделения на русский восток и какой-то запад. В этом случае следующие, за чьим уходом из постсоветской неволи мы будем наблюдать, будут Казахстан и, возможно, Армения, хотя последнее с моей точки зрения наименее вероятно.