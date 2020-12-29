Вакцинация от коронавируса в Азербайджане и Турции начнется одновременно

Вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Азербайджане ожидается начать с начала января 2021 года. Об этом, как передает Агентство Анадолу, сообщил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Азербайджана Рамин Байрамлы.

По его словам, Турция и Азербайджан действуют сообща не только в вопросе борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа, но и в вакцинации от COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Турции и Азербайджане начнется одновременно, сказал Байрамлы.

Байрамлы отметил также, что вакцинация от COVID-19 в Азербайджане будет бесплатной.