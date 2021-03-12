Вакцина от коронавируса компании Novavax показала эффективность в 96,4%

Вакцина от коронавируса нового типа, разработанная американской компанией Novavax, эффективна на 96,4% против исходного варианта патогена, сообщается на сайте разработчиков.

«Novavax, Inc. <…> объявила об окончательной эффективности 96,4% против легкого, умеренного и тяжелого течения заболевания, вызванного исходным штаммом COVID-19, на основании результатов третьей фазы клинических испытаний в Великобритании», – указано в сообщении.

При этом, по данным компании, препарат показал эффективность в 86,3% против «британского» варианта коронавируса.