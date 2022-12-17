В целях восстановления экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях, в Зангиланском районе было проведено очередное мероприятие по посадке деревьев.

Как сообщил АЗЕРТАДЖ представитель Службы развития лесного хозяйства Джаббар Гарибов, в мероприятии по посадке деревьев, проведенном с участием официальных лиц МЭПР, были высажены саженцы восточного платана и обыкновенной голубики, подходящих для местных климатических условий, выращенные на питомниках министерства, посеяны семена дуба.

«Лесовосстановительные работы и посадка деревьев продолжаются во всех регионах республики», — отметил глава службы.