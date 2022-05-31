Новый «президент» т.н. Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил референдум о вхождении республики в состав России. Ранее голосование назначил на 17 июля бывший глава самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, сообщает ТАСС.

Гаглоев настаивает на проведении консультацией с российской стороной по вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией «республики». До окончания переговоров указ о референдуме приостановлен.

В апреле 2022 года в республике состоялись президентские выборы, на которых победил лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, получив 56,09% голосов избирателей.

Кремль заявлял, что не имеет отношения к идее проведения референдума.