Японские правоохранительные органы намерены использовать беспилотники и технологии на основе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме в 2022 году. Об этом заявил глава Комитета общественной безопасности страны Коити Тани, пишет TACC.

По его словам, так японская сторона сможет показать высокий уровень безопасности внутри страны как местным жителям, так и иностранным гостям.

После расследования полиция Японии пришла к выводу, что убийство бывшего премьер-министра Cиндзо Абэ можно было бы предотвратить. При этом были допущены ошибки в обеспечении мер безопасности на его выступлении (lenta.ru)