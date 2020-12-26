В Японии выявили «британский» штамм коронавируса

По словам министра, все инфицированные вернулись в Японию 21 декабря. Трое из них прилетели через Международный аэропорт Кансай в Осаке, ещё двое — через токийский аэропорт Ханэда.

Об обнаружении нового варианта вируса сообщил 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Британские консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса , выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. (РИА Новости)