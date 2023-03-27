КНДР в понедельник осуществила запуск двух, предположительно, баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Ракеты были запущены с интервалом в 10 минут.

Агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщает, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана также предупредил находящиеся в Японском море рыболовецкие суда о необходимости соблюдать бдительность и не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

Это уже десятый ракетный пуск с начала года, в восьми случаях КНДР испытывала баллистические ракеты. 18 февраля и 16 марта Пхеньян успешно запускал межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-15» и «Хвасон-17».