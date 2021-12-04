В Японии отменили требование трехдневной изоляции в спецучреждениях для полностью вакцинированных людей, которые прибыли из стран без выявленных случаев заражения новым вариантом.

Об этом передает ТАСС.

Вышеупомянутые люди смогут полностью провести общий двухнедельный срок карантина у себя дома.

Введение таких мер связано с угрозой нехватки свободных мест в специализированных карантинных учреждениях из-за введения десятидневной изоляции для жителей страны, прибывающих из государств, где было подтверждено масштабное распространение омикрон-штамма коронавируса.