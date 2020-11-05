В WhatsApp появилась функция исчезающих сообщений

Мессенджер WhatsApp запустил режим исчезающих через семь дней сообщений, сообщается в блоге компании.

Сообщения мессенджера зачастую остаются на телефоне навсегда, в то время как большая часть отправляемых сообщений не имеет особой ценности, отмечается в сообщении.

При включении нового режима отправляемые в чат сообщения будут исчезать из него спустя неделю. Любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить данную функцию. В групповых переписках это может сделать администратор чата.

Новый режим станет доступен пользователям WhatsApp по всему миру в течение месяца. (gazeta.ru)