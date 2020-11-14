В выходные общественный транспорт в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе работать не будет

В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, где действует ужесточенный особый карантинный режим, общественный транспорт в выходные дни работать не будет.

Решение об этом принял оперативный штаб при Кабинете Министров.

Согласно решению, с 00:00 14 ноября до 06:00 16 ноября в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе движение общественного транспорта приостанавливается.

Кроме того, в связи с изменениями, внесенными в постановление «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом», в городах Гянджа, Евлах, Мингячевир, Ширван и в Гейгельском, Самухском, Сабирабадском, Агстафинском районах с 00:00 14 ноября до 06:00 16 ноября общественный транспорт работать не будет. Отметим, пассажироперевозки Бакинским метрополитеном также приостановлены до 1 декабря.

| 2020-11-14T00:53:18+04:00 14 ноября 2020, 05:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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