В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины 1 июня до вечера 2 июня скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с, 1 июня вечером и 2 июня ночью и утром в некоторых местах полуострова ожидается усиление ветра до 28 м/с.

Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В регионах Азербайджана, 1 июня, начиная с северных и западных районов, и до вечера 2 июня местами ожидаются грозовые дожди. В отдельных местах ливни, град, в высокогорье возможен мокрый снег.

С полудня 1 июня до второй половины 2 июня ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

В реках, в том числе, в Куре, Аразе, Ганыхе и Габырры повысится уровень воды, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской зоны ожидаются кратковременные паводки и сели.