В ВВС США выразили недовольства России за опасные маневры Су-27 над Черным морем

Командование военно-воздушными силами США в Европе раскритиковало Россию за «непрофессиональные и небезопасные» действия пилотов двух истребителей Су-27 при перехвате американского стратегического бомбардировщика Boeing B-52 над Черным морем. Российские самолеты неоднократно пересекали курс американского на расстоянии 30 метров от него, тем самым ограничив B-52 способности для маневра, заявил генерал военно-воздушных сил США Джеффри Харригян.

Подобные действия «увеличивают вероятность столкновений в воздухе, являются ненужными и несовместимы с хорошим летным мастерством и международными правилами полетов», подчеркнул Харригян. По его словам, B-52 утром 28 августа выполнял плановый полет над международными водами.

Российские истребители находились в международном воздушном пространстве, но при этом поставили под угрозу безопасность полетов воздушных судов, добавил американский генерал. ВВС США ожидают, что российская сторона «будет действовать в рамках международных стандартов с целью обеспечить безопасность и предотвратить несчастные случаи», отмечается в заявлении. (DW)