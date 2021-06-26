Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в субботу, 26 июня, заявила, что штаммом коронавируса «Дельта плюс» можно заразиться, просто пройдя без маски рядом с инфицированным этой мутацией человеком.

«Этот штамм тоже вызывает озабоченность, потому что предварительные данные, которые мы получаем из Индии, говорят о том, что достаточно пройти рядом с человеком без маски, чтобы заболеть», — цитирует ее ТАСС.

Вуйнович призвала россиян при планировании летнего отпуска в этом году отслеживать все риски, связанные с распространением новых штаммов коронавируса, и отдавать предпочтение тем местам, где вы нет толпы.

Она подчеркнула, что эпидемическая ситуация в мире сейчас очень быстро меняется, и отметила, что в любом виде транспорта человек находится в тесном контакте с другими людьми.

«Например, если в самолете рядом с вами, перед или за вами сидит человек, зараженный [новым штаммом коронавируса] «Дельта плюс», то есть очень большой шанс, что вы заразитесь», — пояснила она.

Накануне главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что обнаруженный Индии штамм коронавируса «Дельта» в два раза чаще передается от больного человека здоровому, чем «оригинальный» SARS-CoV-2. Мутация присутствует более чем в 85 странах и может стать доминирующей в мире.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора России Анна Попова сообщила, что индийский штамм коронавируса, названный «Дельта» по новой классификации ВОЗ, получил распространение уже почти в 90 странах мира. При этом Попова отметила, что в России заболевших разновидностью штамма «Дельта плюс» пока нет.

Днем ранее Попова допустила, что заразительность штамма коронавируса «Дельта плюс» может быть выше, чем у предыдущих видов вируса.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в этот же день рассказал в беседе с «Известиями», что штаммы «Дельта» и «Дельта плюс» — одна мутация коронавирусной инфекции , причем «Дельта плюс» делает антитела менее эффективными.

Тогда же сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксировали первую смерть человека, заболевшего этим штаммом. Всего в штате зарегистрировано пять случаев заболевания «Дельтой плюс».

22 июня директор НИЦ эпидимологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что мутация индийского штамма коронавируса имеет особый характер взаимозействия с клетками. В частности, он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки.

Индийскую мутацию COVID-19 обнаружили в марте в штате Махараштра. В минздраве Индии отмечали, что на тот момент было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом заболеваемости в ряде штатов. Впоследствии этот вариант коронавируса обнаружили в разных странах, в том числе в России. Новый штамм «Дельта плюс» отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей (iz.ru)