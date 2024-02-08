Представители разведки США задолго до атаки на американскую базу в Иордании предупреждали о риске ударов иранских дронов по американцам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что спецслужбы информировали американских чиновников о рисках с начала наземной операции Израиля в секторе Газа 27 октября 2023 г. Согласно источникам, это был «лишь вопрос времени», когда иранский дрон ударит по американским силам в регионе.

В ночь на 28 января объект США на северо-востоке Иордании недалеко от границы с Сирией подвергся обстрелу дроном. В результате погибло 3 американских военнослужащих, ок. 40 получили ранения. Позже президент Байден заявил, что атаки были осуществлены «радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном».