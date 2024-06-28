В Азербайджане в ближайшее время нет вероятности разрушительного землетрясения.

Об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что в южном регионе Азербайджана произошло сильное землетрясение.

«В районе Талышских гор зафиксировано землетрясение магнитудой 5 баллов.

В Азербайджане каждый день происходят слабые подземные толчки, и это естественный процесс.

Большинство зарегистрированных землетрясений неощутимы. В нашей стране в ближайшее время нет вероятности разрушительного землетрясения. Мы рассчитываем, сколько выделяется базовой мощности. Согласно расчетам, оставшаяся мощность очень мала. Разряды пойдут за счет мелких афтершоков. Ничего страшного не произойдет. Было 6 слабых афтершоков, которые будут продолжаться. За счет них пойдет разряд. У населения нет причин для беспокойства», — добавил он.

Отметим, что подземные толчки были зафиксированы в 07:43 по местному времени.

В ведомстве отметили, что, согласно данным Бюро по изучению землетрясений, землетрясение было зарегистрировано в Лерикском районе в 27 км к востоку от станции Лерик. Землетрясение ощущалось в эпицентре около 5 баллов, в прилегающих районах — Лерикском, Ленкоранском, Астаринском, Ярдымлинском, Масаллинском, Джалилабадском — 4 балла, в других районах — 3 балла.