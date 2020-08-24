В ВОЗ сообщили, что к партнерству по вакцинам от коронавируса присоединились 172 страны

Сто семьдесят две страны присоединились к международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда таковые появятся. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил о направленном им на минувшей неделе всем странам письме с просьбой присоединиться к партнерству по ускорению разработки средств против коронавируса. «По состоянию на сегодняшний день 172 страны участвуют в глобальном механизме COVAX», — сказал гендиректор. По его словам, сейчас «в портфеле насчитывается девять вакцин». «Мы работаем со всеми производителями вакцин, чтобы обеспечить всем странам, которые своевременно присоединяются к этим усилиям, справедливый доступ ко всем лицензированным и одобренным вакцинам», — констатировал глава ВОЗ.

Гендиректор подчеркнул, что участие стран в глобальном механизме COVAX позволит удерживать цены на вакцины на максимально низком возможном уровне. Если же поставщиками вакцин будет выступать небольшое число стран, то пандемия примет более длительный характер, предупредил он, добавив: «Национализм в сфере вакцин только помогает вирусу».(ТАСС)