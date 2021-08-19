«Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта «дельта», — сказала она во время онлайн-брифинга .

В свою очередь, эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации «дельта» циркулирует, скорее, среди непривитых, а также там, где не соблюдаются меры предосторожности.