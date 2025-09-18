Власти Индонезии подтвердили, что возвращенные из США из-за опасений радиоактивного загрязнения креветки не содержали следов цезия-137. Об этом заявил глава правительственной группы по расследованию инцидента Бара Кришна Хасибуан.

«После проверки качества [продуктов] и уровня радиоактивного цезия-137 [в них] Национальное агентство по исследованиям и инновациям [Индонезии] подтвердило, что в креветках не содержатся радиоактивные вещества», — приводит его слова газета Jakarta Globe.

В августе Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) обнаружило цезий-137 в партиях замороженных креветок Great Value производства индонезийской компании BMS Foods. Изотоп присутствовал в контейнерах с креветками в нескольких американских портах. В FDA обвинили производителя в нарушении технологии производства и правил хранения товара.

Как сообщил в августе портал Axios, крупнейшая в США сеть розничной торговли Walmart приняла решение изъять из продажи в магазинах 14 штатов креветки, в которых может содержаться изотоп цезия.

Цезий-137 может повысить риск развития раковых заболеваний у человека.